Accident dans la Broye – Une personne en fauteuil roulant a été renversée à Payerne Une voiture a percuté un homme à mobilité réduite alors qu’il s’était engagé sur un passage pour piétons. Le blessé a été conduit au CHUV.

Le fauteuil roulant s’est renversé et son conducteur a chuté sur la chaussée. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Jeudi 2 septembre 2021 vers 13h45 à Payerne sur l’avenue Général Jomini, à la hauteur du passage pour piétons à l’intersection avec la rue de la Passerelle, le conducteur d’une voiture de tourisme a percuté un homme aux commandes d’un fauteuil roulant motorisé qui s’y était engagé.

Le fauteuil roulant s’est renversé et son conducteur a chuté sur la chaussée. Blessé, il a été transporté au CHUV. Ses jours ne sont pas en danger. La Police cantonale vaudoise lance un appel à témoin.

Les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur cet accident sont priées de prendre contact avec la Police cantonale vaudoise au 021 333 5 333 ou avec le poste de police le plus proche. Le procureur de service a ouvert une enquête qui sera menée par les gendarmes de l’UGM d’Yverdon.

Cette intervention a nécessité l’engagement d’une patrouille de gendarmerie et d’une ambulance du Centre de Secours et d’Urgences du Nord Vaudois et de la Broye.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.