Péninsule coréenne – Une personne entre clandestinement en Corée du Nord depuis le Sud Les franchissements de la «zone démilitarisée», qui divise la péninsule coréenne depuis 1953 et où la présence militaire est massive des deux côtés, sont assez rares.

Seules quelques personnes ont osé franchir la DMZ, truffée de mines et de barbelés. AFP

Une personne non identifiée a pénétré en Corée du Nord par voie terrestre depuis le Sud le jour du Nouvel an, a rapporté dimanche l’armée sud-coréenne, un franchissement rarissime de cette frontière ultra-fortifiée qui sépare les deux pays depuis 1953.

L’individu a été détecté samedi par des équipements de surveillance dans la «zone démilitarisée» (DMZ) qui divise la péninsule coréenne à 21h20 heure locale, a indiqué le Comité des chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud. «Il a été confirmé que la personne a franchi la ligne de démarcation militaire vers le Nord», ajoute le communiqué.

La personne n’a pas encore été identifiée, a déclaré un responsable du Comité, ajoutant que les autorités sud-coréennes ont envoyé un message au Nord concernant l’incident. Une opération de recherche a été lancée par les militaires, sans résultat. Et aucune activité inhabituelle de la part de l’armée nord-coréenne n’a été repérée, poursuit le communiqué.

Extrêmement rare

Des années de répression et de pauvreté en Corée du Nord ont conduit plus de 30’000 personnes à fuir vers le Sud au cours des décennies qui ont suivi la guerre de Corée (1950-1953), mais les passages dans l’autre sens sont extrêmement rares.

En 2020, des troupes nord-coréennes ont abattu et brûlé le corps d’un responsable sud-coréen de la pêche qui, selon Pyongyang, avait franchi illégalement la frontière maritime. La grande majorité des Nord-Coréens qui s’échappent se rendent d’abord en Chine avant de se diriger vers le Sud, généralement en passant par un autre pays. Seuls quelques-uns ont osé franchir la DMZ, truffée de mines et de barbelés, et où la présence militaire est massive des deux côtés.

