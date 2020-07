Tessin – Une personne sur dix est entrée en contact avec le virus Les premiers résultats de l’étude sur l’incidence du virus SARS-CoV2 dans le canton du Tessin, menée par l’Office du médecin cantonal en collaboration avec l’Ordre des médecins tessinois, sont tombés.

Des passagers masqués monteront dans un bus des Trasporti Pubblici Luganesi le lundi 6 juillet 2020 à Lugano. keystone-sda.ch

Afin de mesurer la diffusion du nouveau coronavirus parmi la population tessinoise, une étude sérologique qui s’étendra sur un an, de mai 2020 à mai 2021, a été lancée, a expliqué lundi lors d'une conférence de presse le Département cantonal de la santé publique.

«La mesure de la présence d’anticorps contre le virus SARS-CoV2 est enregistrée par le biais d’un test mis à disposition par la société IBSA (Institut Biochimique SA) qui est simple à utiliser et fournit un résultat en temps rapides», a ajouté le département.

Anticorps chez une personne sur dix

Suite à l’approbation d’un comité éthique, un échantillon représentatif de 1500 personnes, à partir de l’âge de cinq ans et résidant au Tessin ont été contactées pour participer à l’étude: 927 d’entre elles y ont effectivement adhéré et ont pu compter sur un réseau de 118 médecins de famille volontaires qui ont recueilli les données, effectué les tests et communiqué les résultats.

Les résultats obtenus, conclut le Département tessinois de la santé publique, révèlent qu’au Tessin une personne sur dix a développé des anticorps contre le virus. Aucune différence n’a pu être établie entre le sexe et l’âge des personnes testées. Parmi les sujets asymptomatiques, cinq sur 100 étaient positifs au test sérologique.

La prochaine phase du test est prévue pour le mois d’août.

Aussi à Genève et Vaud

Des enquêtes de séroprévalence ont aussi été menées dans les cantons de Genève et de Vaud en avril et mai. Elles servent à mesurer la proportion de la population qui a déjà été exposée au coronavirus. Pour Genève, le taux était de 10,8%, pour Vaud de 7%.

( NXP/ATS )