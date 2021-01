Accidents de la route – Une personne sur trois est distraite au volant Un automobiliste sur trois et un cycliste sur cinq sont distraits lorsqu’ils roulent, selon le Bureau de prévention des accidents (BPA).

Le Bureau de prévention des accidents (BPA) a rappelé mardi que la distraction et l’inattention figurent parmi les causes d’accident les plus fréquentes. Le phénomène concerne aussi la moitié des piétons traversant une route.

Premier motif de distraction chez les automobilistes (18%), cyclistes (9%) et les piétons (27%): les interactions avec d’autres personnes, selon un relevé représentatif réalisé pour la première fois en 2020 et communiqué par le BPA mardi. Suit l’usage du téléphone portable au volant ou à pied.

Selon le BPA, 5% des conducteurs téléphonent, parfois avec un dispositif mains libres, pianotent sur leur portable ou regardent l’écran de ce dernier.

60 tués et 1100 blessés graves

Autre constat: plus un usager est jeune, plus il se laisse distraire dans le trafic. Parmi les piétons âgés de 15 à 29 ans, un sur dix a les yeux rivés sur son téléphone portable en traversant.

À vélo, l’utilisation du téléphone portable est plutôt rare, mais les écouteurs sont une source de distraction fréquente (7%).

Selon les estimations du BPA, jusqu’à un tiers des accidents de la route graves impliquant un véhicule à moteur est lié à l’inattention ou à une distraction au volant. Ce type d’accidents de la route occasionne quelque 60 tués et 1100 blessés graves chaque année en Suisse.

Principaux conseils de sécurité du BPA :

Éviter de faire plusieurs choses en même temps, que ce soit au volant, à pied ou à vélo

Laisser son portable dans son sac quel que soit le mode de déplacement

Garder toujours le regard sur la route

Programmer le GPS avant de partir

Si l’on a quelque chose d’urgent à faire en chemin: s’arrêter brièvement

