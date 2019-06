Une petite poignée de Romands primés à Bâle

L’Office fédéral de la culture a révélé, lundi, les noms des lauréats des prix suisses d’art et de design, en marge de la grande foire d’art contemporain Art Basel, qui commence cette semaine. Cette année, dans les deux disciplines, peu de Romands, pourtant nominés en nombre, ont séduit les jurys et commissions de professionnels.

Côté arts visuels et leurs neuf distinctions, seuls l’univers poétique du Jurassien Augustin Rebetez – un habitué de Vevey Images ou du Théâtre de Vidy –, l’installation de David Knuckey et les sculptures en papier de Simone Holliger, deux artistes de Genève, ont convaincu les experts. L’un des sept prix d’art Kiefer Hablitzel, réservé aux moins de 30 ans, est revenu à la Lausannoise Natacha Donzé.

En design, la moisson s’est révélée plus vaudoise: sur les 17 primés, répartis en six sections, ont été salués la typographie moderne et dynamique du tchèque formé à l’Écal Ondrej Báchor, le design graphique du studio londonien Ard, cofondé par Guillaume Chuard, les mobiliers imaginés par le studio Egli, à Renens, et Filipe & Viricel, à Bournens, ainsi que les objets d’ameublement (tapis, vase, paravents…) dessinés et réalisés à la main par l’Yverdonnoise Julie Richoz.

Du côté des grands prix, notre confrère journaliste et critique d’art au «Courrier», le Lausannois Samuel Schellenberg, a été consacré d’un prix Meret Oppenheim. (24 heures)