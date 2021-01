Quatre des sept ministres vaudois vantent leur action. Versements, vaccins et messages compassionnels pleuvent sur les Vaudois aussi vite que nécessaire, aussi vite que le permet le Conseil fédéral. À deux mois des élections communales, voilà que les meilleurs rôles du moment sont pris par des figures des partis, PS et PLR, qui dominent la politique en terres vaudoises.

Et pour cette première conférence de presse corona du gouvernement vaudois en 2021, il joue dans un nouveau registre: par la voix du grand argentier cantonal, il réclame de manière tonitruante des milliards à la Confédération. Car la machine fédérale manque de carburant financier. «Qui commande paie...» Ce principe est désormais consacré par la Confédération, mais elle ne paie pas assez. Les mauvais rôles sont donc interprétés par les conseillers fédéraux.

Reste que, mercredi à Berne, une petite révolution a débuté dans la vision de la crise. Les pouvoirs publics n’aident plus, ils indemnisent. Ce changement de mot signifie tout simplement que la lutte contre la pandémie est d’utilité publique. Cela, notre riche pays le savait déjà, mais les gestes de ses dirigeants ne suivent pas, puisqu’ils ne sortent pas l’argent. Le gouvernement vaudois veut que cette petite révolution aboutisse.

Quand il s’agit de construire routes et voies ferrées, l’État exproprie bien les propriétaires des terrains où le tracé est dessiné, et il les indemnise. Car faire circuler les gens et les marchandises, cela s’appelle l’utilité publique. Et sauver des vies, c’est aussi l’utilité publique. Pour la bataille contre le Covid-19, il faut donc fermer commerces et restaurants. C’est une expropriation temporaire d’un outil de travail, qu’il faut indemniser.