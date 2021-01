Nicaragua – Une petite tigresse blanche naît dans un zoo La petite tigresse, baptisée «Nieve», est rejetée par sa mère et doit être alimentée toutes les trois heures au biberon au zoo national du Nicaragua.

Une petite tigresse blanche, baptisée «Nieve» (neige) est née la semaine dernière dans le zoo national du Nicaragua, à Masaya (20 km au sud-est de Managua, la capitale), a annoncé mardi le directeur du parc zoologique.

Cette naissance est la première de cette espèce rarissime dans un zoo d’Amérique centrale. La petite tigresse, qui pesait 954 grammes à la naissance, est rejetée par sa mère et doit être alimentée toutes les trois heures au biberon par l’épouse du directeur du zoo, a expliqué celui-ci, Eduardo Sacasa. Née «avec des problèmes respiratoires et un léger rhume, elle est traitée avec des médicaments», a-t-il précisé.

3800 individus sur la planète

Nieve est issue d’une mère et d’un père au pelage habituel, jaune et noir, mais la femelle est porteuse des gènes de son grand-père, un tigre blanc, a expliqué le directeur du zoo à l’AFP. Rarissime, le tigre blanc doit son apparence à une mutation génétique naturelle du tigre du Bengale et n’a pas été vu à l’état sauvage depuis les années 1950, en Inde.

Cette naissance est la première de cette espèce rarissime dans un zoo d’Amérique centrale. AFP

Les tigres dans leur ensemble constituent une espèce classée «en danger» par l’Union internationale pour la conservation de la nature, qui estime aujourd’hui leur nombre à 3800 sur la planète contre 100’000 il y a un siècle, est-il précisé. On estime à environ 300 le nombre de tigres blancs dans le monde. Actuellement, des tigres blancs se trouvent dans des parcs zoologiques, notamment aux États-Unis, en Allemagne, en France et au Mexique.

