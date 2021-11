Visite controversée – Une pétition défend la venue d’Éric Zemmour à Genève, «ville refuge» Le texte d’une organisation créée à Lausanne soutient le principe de liberté d’expression et fait de Genève «une ville refuge des écrivains oppressés». Olivier Bot

Une pétition défend la venue d’Éric Zemmour à Genève au nom de la liberté d’expression. AFP

Alors que la pétition demandant que Genève n’accueille pas le polémiste et putatif candidat à la présidentielle en France obtenait 1850 signatures, un autre texte soumis à l’opinion était publié sur le site mesopinions.com. Il a obtenu 332 soutiens ce lundi à midi. La pétition intitulée «Pour la liberté d’expression d’Éric Zemmour à Genève» rappelle qu’une rencontre-débat entre Éric Zemmour et l’avocat Marc Bonnant doit se tenir le 25 novembre prochain à Genève. Il souligne qu’un «élu genevois socialiste en appelle à son interdiction avec tout le sens de la démocratie qui caractérise les perdus de la République». Rappelons que de son côté, Mauro Poggia estimait qu’il n’y avait pas à interdire la venue du polémiste et ajoutait qu’aucun risque de troubles à l’ordre public n’était à craindre. Sur ce dernier point, il omet cependant les menaces de mort explicite de certains slogans tagués sur des immeubles de la ville.