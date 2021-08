Politique culturelle – Une pétition demande la révocation du directeur du MAH Une lettre a été envoyée vendredi à la maire de Genève et au Conseil administratif, signée d’une centaine de personnalités de la culture. Chloé Dethurens

le MAH est le plus grand musée patrimonial de Suisse romande. KEYSTONE

La gestion de l’actuel directeur du Musée d’art et d’histoire (MAH) continue de faire des vagues. Une centaine d’acteurs du domaine de l’histoire de l’art et des sciences humaines ont écrit vendredi dernier à la maire de la Ville de Genève, Frédéric Perler, pour faire part de leurs doutes quant à la titularisation du responsable, censée intervenir deux ans après sa nomination, en novembre prochain.

Ils sont historiens, archéologues, enseignants ou conservateurs: les signataires de cette lettre estiment que Marc-Olivier Wahler, en place depuis l’automne 2019, n’a pas le «profil requis» pour administrer le MAH, plus grand musée patrimonial de Suisse romande. On trouve parmi eux l’historien Bernard Lescaze, l’historienne de l’art Leila El-Wakil, le professeur Olivier Fatio, l’ancien conseiller d’État Laurent Moutinot ou encore l’historienne et ancienne députée Erica Deuber Ziegler. Sur le fond, ils dénoncent une «méconnaissance de l’essence même des collections, celles d’arts appliqués notamment» et des «non-sens historiques susceptibles d’induire en erreur le public qui visite le musée».