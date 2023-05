Transports publics dans la Broye – Une pétition demande que les bus roulent aussi le week-end Desservant deux villages vaudois, la ligne de bus 555 entre Estavayer et Vuissens reste sans desserte le week-end et les jours fériés. Sébastien Galliker

Les bus TPF de la ligne 555 entre Estavayer-le-Lac et Vuissens ne circulent que les jours ouvrables. OLIVIER ALLENSPACH

«Il ne semble pas normal qu’environ 3000 personnes ne disposent d’aucun transport public utilisable tous les jours et notamment le week-end». Conseiller communal (ndlr: municipal) d’Estavayer et riverain de la ligne de bus 555 des Transports publics fribourgeois (TPF), Samuel Ménétrey a agi à titre privé dans la promotion d’une pétition demandant une meilleure desserte. Reliant Estavayer-le-Lac à Vuissens, cette ligne est la seule au départ du chef-lieu de la Broye fribourgeoise à ne pas avoir de desserte les samedis, dimanches et jours fériés.

«Au-delà des usagers habituels, des travailleurs ou encore des personnes venant de l’extérieur du district pour des activités de loisirs ont soutenu cette demande.» Elodie Calais, riveraine de la ligne

Muni de plus de 600 paraphes réunis en trois semaines, le texte sera soumis au Service de la mobilité du Canton de Fribourg (SMo). En effet, si la ligne dessert les communes vaudoises de Treytorrens et Champtauroz, elle est essentiellement fribourgeoise, reliant aussi les villages de Franex, Murist, Montborget, La Vounaise, Bollion, Seiry, Châtillon et Lully. Toutes les communes concernées ont été consultées et soutiennent la démarche.

Pétitionnaires confiants

«Au-delà des usagers habituels (élèves, étudiants ou aînés), des travailleurs ou encore des personnes venant de l’extérieur du district pour des activités de loisirs ont soutenu cette demande», communique Elodie Calais, élue au Conseil général d’Estavayer. Résidant à Franex, elle a aussi agi comme citoyenne.

Un groupe de citoyens avait d’ailleurs déjà relevé cette anomalie l’an dernier et prévenu le SMo. Le service avait répondu à ces riverains que «selon la stratégie d’amélioration de la desserte des lignes de bus, figurent parmi les éléments prioritaires l’amélioration de l’amplitude des horaires et le développement de la desserte du week-end».

Une offre a ainsi été demandée aux TPF et doit être analysée financièrement par le Canton de Fribourg. Les pétitionnaires se disent confiants dans le fait que la situation évolue avec le nouvel horaire des CFF, en décembre prochain.

