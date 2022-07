Alimentation et hautes études – Une pétition perturbe la révolution des cafètes de l’UNIL L’Université de Lausanne veut rafraîchir les lieux de restauration du campus. Cette refonte exclut une exploitante historique. Des clients contestent. Dominique Botti

Roberta Kanah Dayan, patronne de la cafétéria du Centre sport et santé à Dorigny. 24 heures/Christian Brun

Elle y est et dit vouloir se battre pour y rester. Roberta Kanah Dayan et sa petite équipe gèrent la cafétéria du Centre sport et santé de l’Université de Lausanne (UNIL), à Dorigny, depuis plus de dix ans. Avec entière satisfaction, selon la clientèle fidèle.