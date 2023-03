Mobilité à Lausanne – Une pétition pour un Grand-Pont sans voiture réunit 3703 signatures Les paraphes ont été remis vendredi matin au Conseil communal par les organisations à l’origine de la démarche.

La pétition lancée à Lausanne pour demander une fermeture du Grand-Pont au trafic individuel motorisé a récolté 3703 signatures. Elle a été remise vendredi matin au Conseil communal par les organisations à l’origine de la démarche, l’ATE Vaud, PRO VELO Région Lausanne et actif-trafiC.

Après neuf mois de fermeture liée à des travaux, le Grand-Pont a rouvert en décembre dernier à tous les modes de transport, y compris aux voitures. La Ville de Lausanne a indiqué que cette mesure était provisoire, mais pour une durée «non déterminée».

Cette décision «va à l’encontre de la stratégie de mobilité durable de Lausanne et d’un apaisement du centre-ville, y compris en étant uniquement temporaire», affirment les pétitionnaires dans leur communiqué. Et d’ajouter que les neuf mois de fermeture du Grand-Pont ont «démontré qu’il était possible, en termes de fluidité du trafic et d’accessibilité, de limiter la circulation automobile sur cet itinéraire».

La pétition a été lancée le 3 décembre dernier, jour de la réouverture du Grand-Pont, et avait déjà récolté plus de 2000 signatures en quatre jours. «L’engouement important pour notre pétition montre que Lausanne ne doit pas son attractivité à sa capacité à être traversée par des voitures, mais bien plus dans ce qu’elle offre de zones de détente ou de commerces paisibles où il fait bon flâner, s’arrêter et se déplacer activement», poursuivent les pétitionnaires.

Ils estiment qu’il est «urgent» que la Municipalité lausannoise «rende enfin» le Grand-Pont à la population et aux personnes en visite à Lausanne.

