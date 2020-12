Soutien aux restaurateurs – Une pétition veut empêcher la fermeture des restaurants à 19 h À peine la volonté de nouvelles mesures du Conseil fédéral à l’endroit des établissements publics avait-elle été exprimée mardi que des milliers de personnes sont allées signer une pétition tout juste mise en ligne. Frédéric Ravussin

La pétition a été mise en ligne à 22 h mardi. Quatorze heures plus tard, elle avait déjà recueilli plus de 18’000 signatures DR

«Les restaurants sont fermés depuis le 4 novembre et le Covid progresse quand même… Les restaurants ne sont donc pas un lieu de contamination!!!» L’Yverdonnois Marc Rosset est scandalisé. Quand il a entendu les déclarations d’Alain Berset mercredi en début de soirée, le sang de cet ex-directeur de la Semaine du goût (entre 2000 et 2010) n’a fait qu’un tour. Ni une ni deux, il a acheté le nom de domaine 19h.ch pour lancer une pétition en ligne qui conteste la volonté fédérale de fermeture des établissements publics à 19 h du lundi au samedi et le dimanche toute la journée.

Mise en ligne à 22 h, elle avait déjà récolté 200 signatures une demi-heure plus tard. Ce mercredi à 11 h 50, ce ne sont pas moins de 19’474 paraphes qui la soutiennent. Et ce nombre ne cesse de croître. Proche des restaurateurs et des différents acteurs des métiers de bouche, Marc Rosset ne comprend absolument pas le nouveau coup de massue qui menace la profession. «Le Conseil fédéral veut frapper tellement large pour une toute petite minorité de clients pas respectueuse des gestes barrières…»

Quid des transports?

De manière plus globale, Marc Rosset se demande pourquoi on s’en prend pareillement aux restaurateurs alors que d’autres milieux semblent bien plus propices à la propagation du coronavirus. «Partout où il y a des agglutinements de gens, comme les transports publics. Je n’y suis pas allé personnellement, mais j’aimerais bien voir une photo d’un quai du M2 le matin à 8 h…» avance-t-il.

Il espère que la pétition qu’il a lancée influencera les décisions que le Conseil fédéral doit prendre vendredi. Jeudi en fin de journée, il l’adressera donc au gouvernement suisse dans ce but.