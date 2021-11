Estavayer-le-Lac (FR) – Une pétition vise le comportement des cyclistes Les signataires demandent aux autorités de contrôler les vélos qui roulent trop vite ou ne respectent pas les règles de la circulation. Et, évidemment, d’amender les contrevenants. Frédéric Ravussin

La rue du Four est à sens unique, ce qui n’empêche pas certains cyclistes de s’y engouffrer en sens inverse. JEAN-PAUL GUINNARD

Les vélos prennent de plus en plus de place sur les routes, particulièrement en zone urbaine. Et pas seulement les deux-roues électriques dont l’explosion a complexifié la donne.

Dans certaines villes, on tente d’aménager les voies de circulation de manière à y faire cohabiter le mieux possible les différents modes de transport, tout en assurant la sécurité de chacun. À Estavayer-le-Lac, la question est sensible. Suffisamment en tout cas pour qu’une pétition visant les cyclistes et leur comportement ait été adressée aux autorités communales cet automne.