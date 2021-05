Enquête du Ministère public – Une pharmacienne et ses clients prévenus d’escroquerie La commerçante est suspectée d’avoir procédé à des ventes fictives pour fidéliser sa clientèle et l’enrichir via des crédits. Fedele Mendicino

À ce stade des investigations , la pharmacie s ’ est portée partie plaignante dans ce dossier (image d’illustration). Getty Images

La justice met son nez dans des comptes d’apothicaires genevois. La «Tribune de Genève» a appris qu’une pharmacienne et trois de ses clients se retrouvent aujourd’hui prévenus d’escroquerie pour des faits situés entre 2013 et 2020. Entendue en avril, la femme se voit reprocher d’avoir procédé à des ventes fictives de médicaments prescrits sur ordonnance à des clients, avant de les annuler. Elle permettait ainsi à cette clientèle d’habitués de bénéficier de crédits. Dans l’intervalle, selon les enquêteurs, l’assurance payait les médicaments à la pharmacie, et les acheteurs utilisaient leurs crédits pour obtenir d’autres produits, notamment des cosmétiques.