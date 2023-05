Grand Conseil vaudois – Une photo de Mathilde Marendaz portant un slogan antipolice indigne des députés L’élue d’Ensemble à Gauche s’est mise en scène sur les réseaux sociaux tenant un panneau insultant à l’égard des policiers. Le Bureau du Grand Conseil en discutera. Simone Honegger

La députée de la gauche radicale Mathilde Marendaz a contrarié plusieurs députés avec une publication sur les réseaux sociaux. PATRICK MARTIN

«Mme Marendaz a clairement dépassé la ligne rouge. Une députée se doit de respecter les institutions et les employés de l’État.» Ainsi se conclut l’interpellation personnelle de l’UDC Nicolas Di Giulio ce mardi au Grand Conseil. Motif de son courroux: une photographie (retirée entre-temps) sur le compte Instagram de la députée d’Ensemble à Gauche Mathilde Marendaz qui pose tout sourire dans le cadre d’une manifestation contre le groupe Orllati en mars denier. Entre ses mains, un panneau portant l’inscription en gros «Mange tes Morllati» et griffonnée en petit «ACAB», l’acronyme de «All Cops Are Bastards», soit en français «Tous les flics sont des bâtards».