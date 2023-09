Une pianiste de 19 ans triomphe – À Vevey, le clavier fougueux de Magdalene Ho Le 30e concours Clara Haskil a sacré la jeune Malaisienne lors de la finale, vendredi 1er septembre. Matthieu Chenal

Au concours Clara Haskil, le côté chien fou de la finaliste Magdalene Ho a fait forte impression dans le concerto n o 4 de Beethoven. CELINE MICHEL

Pour le jury du 30e concours Clara Haskil, il n’y a pas eu d’hésitation. Chacun des membres a noté le nom de Magdalene Ho sur son bulletin à l’issue de la finale, qui s’est déroulée vendredi 1er septembre dans un Théâtre de Vevey plein comme un œuf. Finghin Collins, président du jury et ancien lauréat en 1999, a salué le niveau extrêmement élevé de la compétition. Ce dernier s’est reflété cette année également dans la prestation magistrale de l’Orchestre du festival de Zermatt, inspiré par Gábor Takács-Nagy.

Le palmarès sourit à la jeune pianiste malaisienne, cadette de la confrontation de vendredi. Magdalene Ho se voit également gratifiée du prix Children Corner, décerné par un jury d’enfants, du prix Coup de cœur de la jeune critique, décerné par des étudiants en musicologie de l’Université de Genève, et enfin du Prix du public. Le prix Modern Times, qui récompense la meilleure interprétation de la pièce imposée, commande de Camille Pépin pour les quarts de finale, est revenu à Arthur Hinnewinkel.

Une dessinatrice, un aquarelliste et une sculptrice

S’ils avaient suivi les Beaux-Arts à la place du piano, les finalistes auraient choisi des techniques très différentes. Peut-être que la Russe Elizaveta Ukrainskaïa brillerait en dessin, avec une main à la fois sûre et douce, de la finesse dans les traits, un rendu superbement poli, bien qu’un peu sage. Son interprétation du concerto no 4 de Beethoven lui a permis de mettre en avant son jeu perlé, avec d’admirables effets d’estompe dans le mouvement lent. Hypersensible et fragilisé par l’émotion, Arthur Hinnewinkel est assurément un aquarelliste du piano. Dans le concerto no 20 de Mozart, le Français de 23 ans a misé sur la transparence, la fusion des teintes, l’impalpable d’un nuancier infini mais peu éclatant.

Malgré des mains toutes menues, Magdalene Ho sculpte la matière avec une prodigieuse énergie et une précision d’attaque infaillible. Avec elle, chaque phrase impose son relief, ses angles vifs et ses rugosités: ça crépite, ça fuse, ça claque! Après l’épure livrée par sa concurrente en début de soirée, sa traversée haletante du concerto no 4 de Beethoven, plus proche de l’esprit conquérant du concerto «L’empereur», a soulevé l’enthousiasme de la salle.

