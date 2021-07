L’éditorial - Une pièce manquante du puzzle touristique

En ces temps bouleversés, l’incitation à la découverte locale fait florès. C’est à qui dégainera la promotion la plus attrayante pour attirer quelques couverts ou nuitées de plus. Associé à la communauté tarifaire vaudoise Mobilis, le Canton veut promouvoir terroir et transports publics cet été, avec une offre «Vaud Loisirs». En gros, la possibilité de sillonner nos régions à deux pour le prix d’un billet.

Ceux qui ont voulu en profiter pour visiter le Pays-d’Enhaut en sont restés pour leurs frais. Enclavée entre Fribourg et Berne, isolée dans les Alpes vaudoises, la région ne figure pas sur la carte de la communauté tarifaire. C’est l’unique coin du canton à n’y avoir pas adhéré. Un choix politique, pris pour des raisons de coûts.

Les autorités et la compagnie MOB avaient initialement estimé que les habitants des trois communes se rendaient trop peu en plaine pour tirer bénéfice d’un rattachement. Elles n’avaient pas considéré le flux inverse, celui des hôtes de passage.

Étroitesse de vue? Erreur? Manque d’ambition? Il est facile d’accuser, pour qui n’a pas dû essuyer une tempête touristique sans égale dans ce canton. La planification Alpes vaudoises 2020 avait laissé partir Château-d’Œx et sa région avec plusieurs longueurs de retard sur les stations cousines. Au nom de la mise en réseau et du réchauffement, les rives de la Sarine ont fini dépouillées de presque tout leur ski.

«S’il est une leçon que les Damounaisont apprise, c’est que l’attrait d’un lieu est une somme de petites choses.»

Le tourisme d’Enhaut a dû procéder à sa réinvention complète. Recréer ou relancer des événements (le festival des enfants, celui des ballons), développer des lieux de culture (le musée du papier découpé), booster le marketing, fédérer tourisme et économie, porter et parfois abandonner des idées.

Concentré sur ces chantiers, on a laissé de côté la connexion au réseau vaudois et ses tarifs calculés par zones, pas toujours avantageux. La réflexion est relancée. Une adhésion à Mobilis ne serait certes pas décisive pour l’essor du tourisme local.

Mais s’il est une leçon que les Damounais ont apprise au cours de cette décennie de remises en question, c’est que l’attrait d’un lieu est une somme de petites choses. Inscrire le Pays-d’Enhaut sur la carte des offres collectives serait une pièce supplémentaire dans ce puzzle en pleine reconstruction.

