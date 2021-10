Théâtre engagé – Une pièce pour dénoncer les violences sexuelles Pour leur travail de maturité, deux gymnasiennes ont adapté la BD «Touchées», de Quentin Zuttion, sur la scène du Cazard, à Lausanne. Alice Caspary

«Touchées» aborde le quotidien de trois femmes concernées par les violences sexuelles. Maïa Catsaros

Dans la salle arrondie du Cazard, à Lausanne, lundi soir 11 octobre, c’était l’effervescence. Julie Wolfensberger, 17 ans, et Chiara Occhinpinti, 18 ans, toutes deux étudiantes de troisième année au gymnase de Chamblandes, à Pully, se préparaient à la première répétition générale sur scène de leur pièce «Touchées». Leur travail de maturité a été présenté une première fois devant le public mardi 12 octobre. Leurs proches, amis et autres curieux pourront encore l’apprécier vendredi 15 et samedi 16 octobre, pour 1 h 15 de théâtre pas si amateur que ça.