Innovation technologique – Une pile à combustible pour réunir tous les carburants À Renens, la start-up Inergio se prépare au lancement d’un dispositif qui semble déjà séduire les industriels, en attendant un usage pour le grand public. Alain Detraz

Mahmoud Hadad et ses piles à combustible, qui fonctionnent aussi bien avec une bonbonne de gaz que de l’hydrogène. PATRICK MARTIN

C’est probablement la première fois que vous entendez parler d’une pile à combustible à oxyde solide. Cette technologie n’est pas des plus répandue mais elle a un avantage étonnant, celui de fonctionner avec à peu près n’importe quel carburant. Issue de l’EPFL et de la HEIG-VD, la start-up Inergio s’est installée à Renens pour développer ce type d’équipement en version miniature. Dans quel but? Fournir du courant à des appareils dans n’importe quelle condition climatique. On peut en rêver pour le camping, mais il faudra attendre un peu car son usage premier est développé pour des applications industrielles.