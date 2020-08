Ouverture publique – Une piscine couverte en forme de pied de nez pour Saint-Prex Alors que le chef-lieu voisin vient de geler le Centre aquatique régional, le village voisin s’offre une infrastructure réalisée en un temps record. Cédric Jotterand

Saint-Prex ouvre sa piscine couverte VANESSA CARDOSO

L’image est un peu cruelle mais le large sourire des élus de Saint-Prex au moment d’ouvrir, vendredi, leur piscine couverte, tranche avec les mines grises affichées par les Municipaux morgiens, mardi, au moment d’annoncer le gel du Centre aquatique régional, déjà englué depuis dix ans. Alors que les travaux d’une telle ampleur se finissent parfois dans la douleur, tout le monde – des concepteurs et constructeurs aux utilisateurs – s’est congratulé en évoquant un «chantier modèle» et des relations idéales qui ont conduit à passer d’un préavis à la première brasse en moins de six ans, presque un record dans ce canton.

«Je crois que notre atout est d’avoir été clairs sur nos intentions du début à la fin, soit offrir à la population un espace pour nager et apprendre à nager et rien d’autre, sans imaginer un spa ou des toboggans», estime la vice-syndique Carine Tinguely, radieuse, dans une allusion à peine voilée au projet voisin. «Cela nous a permis d’obtenir le soutien du Conseil et de la population de bout en bout et d’écarter le risque, par exemple, d’un référendum.» Et de ressortir des plans datant de 1980 proposant déjà un bassin sur le site du Cherrat «alors que j’étais encore écolière, sourit la municipale. C’est l’aboutissement d’une idée vieille de 40 ans!»

Public et écoliers

Simple, sobre, efficace mais beau, voilà comment résumer le rectangle inventé par LVPH Architectes qui prête ces lignes à une piscine couverte qui fera des envieux et dont le coût total, hors subventions, se monte 10,6 millions. Elle est formée de deux bassins, l’un de 25 mètres – classique – l’autre de 13,5 mètres plutôt destiné aux débutants, avec une profondeur ajustable par paliers. Car si le public y trouvera son compte, c’est bien les écoliers qui sont d’abord les premiers concernés, raison pour laquelle les communes membres de l’Association scolaire ont également plébiscité cette réalisation, à laquelle ils contribueront à l’exploitation chaque année. Les frais annuels sont par ailleurs devisés à 526 000 francs, personne n’ayant à ce jour trouvé la formule pour rendre une piscine bénéficiaire.

«C’est l’aboutissement d’une idée vieille de 40 ans» Carine Tinguely, vice-syndique de Saint-Prex

Une équipe de sauveteurs a été formée, une responsable nommée, les premiers nageurs étant attendus dès ce week-end. «Le résultat correspond exactement au projet lauréat que nous avons désigné parmi 91 candidats et c’est une fierté immense pour une Municipalité d’offrir un tel joyau à ses citoyens», s’emballe le syndic Daniel Mosini. Un joyau qui pourrait inciter Saint-Prex à se retirer du Centre aquatique régional en ce jour de liesse? «Pour l’instant, la balle est dans le camp de Morges dont l’offre de loisirs est complètement différente de celle qui nous est remise aujourd’hui, assure Carine Tinguely. Il convient de rappeler que nous avons soutenu chaque étape du projet jusqu’ici, nous attendrons donc les nouvelles propositions de financement avant de nous prononcer.»