Aménagement du territoire – Une piste pour freiner le mitage se dessine enfin Alors que le débat paraissait sans issue, les sénateurs se sont mis d’accord sur une solution pour freiner la construction en zone agricole. Julien Wicky

Les constructions hors zone à bâtir se sont intensifiées, on parle de 1000 à 2000 nouveaux bâtiments par an. KEYSTONE

C’est ce qu’on peut appeler un miracle politique. Au bout de sept ans de tergiversations marqués par deux procédures de consultation catastrophiques et une entrée en matière refusée par le Conseil national en décembre 2019 sur fond d’intérêts inconciliables, le projet de la deuxième révision de la loi sur l’aménagement du territoire tient peut-être sa piste de sortie.

Sous ce nom barbare, c’est ni plus ni moins que du sort de la construction en zone agricole qu’il est question. Car de plus en plus de bâtiments sans lien avec l’agriculture y sont érigés, grignotant d’autant les terres fertiles. Ajoutez à cela les intérêts des cantons alpins et de leurs mayens, les appâts immobiliers et le besoin des paysans de pouvoir se doter de nouvelles infrastructures, et voici un cocktail qui a donné lieu à un débat explosif sans résultat jusqu’à présent.