Nuisances sonores à Lausanne – Une place de jeu ne nécessite pas de mur antibruit Le Tribunal fédéral a débouté un Vaudois opposé à un projet immobilier privé comprenant une aire pour les enfants. Claude Beda

La place de jeu ne viole pas les normes de protection contre le bruit, selon les juges de Mon-Repos. Photo prétexte. VQH

«L’édification d’un mur antibruit serait disproportionnée.» le Tribunal fédéral a débouté un Vaudois opposé à un projet de transformation d’un bâtiment lausannois visant à créer notamment cinq logements, un garage souterrain et, surtout, une place de jeu sur la parcelle voisine de la sienne. Après avoir vainement fait opposition à la mise à l’enquête, ce dernier avait saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en réaction à la levée de son opposition par la Municipalité. Le recourant invoquait notamment un dépassement du gabarit de construction, une entorse au plan d’affectation et une violation des normes de protection contre le bruit

«Une mesure disproportionnée au vu du caractère non significatif des nuisances en cause, des cris sporadiques d’un nombre limité d’enfants, durant la journée.» Le Tribunal fédéral

Saisis à leur tour, les juges de Mon-Repos ont suivi la Cour cantonale. Ils estiment que la place de jeu, destinée au plus à une douzaine d’enfants ne violait pas les normes de protection contre le bruit ni le principe de prévention, ce qu’argumentait le recourant.

À ses yeux, ce principe de prévention commanderait à ses voisins de déplacer la place de jeu au centre de leur propriété, l’éloignant de sa propre parcelle. Également appelé à se prononcer, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) n’est pas de cet avis. L’office considère qu’un déplacement de la place de jeu se ferait au détriment d’un autre voisin, compte tenu de sa situation d’équidistance par rapport aux bâtiments attenants. Pour l’OFEV, c’est la distance entre la place de jeu et les bâtiments voisins qui est décisive et non pas les limites des parcelles.

Le principe de prévention ne commande pas non plus l’édification d’un mur antibruit, conclut le Tribunal fédéral: «Une telle mesure apparaîtrait disproportionnée au regard du caractère non significatif des nuisances en cause, à savoir les cris sporadiques d’un nombre limité d’enfants, durant la journée.»

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.