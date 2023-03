Actionnaires en colère – Une plainte collective est déposée contre Credit Suisse aux États-Unis Des actionnaires reprochent à Credit Suisse de les avoir trompés en cachant des problèmes financiers quelques jours après son effondrement boursier.

La plainte est également dirigée contre le CEO de Credit Suisse Ulrich Körner et contre le président du conseil d’administration Axel Lehmann. KEYSTONE/Urs Flueeler

Des actionnaires ont déposé une plainte collective contre Credit Suisse aux États-Unis. Ils reprochent à la banque d’avoir caché ses problèmes de finance et de les avoir trompés, a rapporté Reuters jeudi soir.

La plainte a été déposée auprès du Tribunal fédéral de Camden, dans le New Jersey. Elle reproche à Credit Suisse d’avoir donné de fausses ou trompeuses informations ou d’avoir omis d’annoncer qu’elle avait souffert, au 4e trimestre de reflux «significatifs» de fonds et d’importantes faiblesses dans ses contrôles internes. La plainte est également dirigée contre le CEO Ulrich Körner et contre le président du conseil d’administration Axel Lehmann.

Le plaignant principal le fait au nom des détenteurs d’American Depositary Shares (ADS) de Credit Suisse, qui ont été émis entre le 10 mars 2022 et le 15 mars 2023. Selon Reuters il s’agit de la première plainte d’investisseurs américains en relation avec les problèmes récents de la grande banque. Contactée par AWP, cette dernière n’a pas commenté.

