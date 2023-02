Pièce de théâtre controversée – Une plainte contre «24 heures» et la «Tribune de Genève» est rejetée Privée de représentation, l’auteure d’une pièce jugée favorable au régime syrien attaquait les deux quotidiens. Le Conseil suisse de la presse lui donne tort. La rédaction

La ville d’Alep, en Syrie (ici en décembre 2016), où se déroule la pièce de théâtre contestée. AFP

L’affaire avait mis en ébullition le monde du théâtre romand en mars 2021. Des opposants syriens avaient alors dénoncé l’octroi, par la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud, de quelque 90’000 francs de subventions publiques à une pièce de théâtre jugée favorable au régime de Bachar-el-Assad. Les quotidiens «24 heures» et «Tribune de Genève» avaient révélé la controverse et, en partie, le contenu d’une ébauche de la pièce.

Quelques jours plus tard, la pièce intitulée «Les chutes d’Alep» était déprogrammée par deux théâtres qui devaient en assurer la représentation, Benno Besson à Yverdon et L’Oriental à Vevey.

L’auteure de la pièce, Myriam Demierre, a attaqué les deux articles consacrés à l’affaire par les quotidiens, ainsi que leur reprise par le journal gratuit «20 minutes». Devant le Conseil suisse de la presse, elle dénonçait notamment «une volonté de sélectionner certaines citations» de son manuscrit pour conforter la thèse d’une pièce «pro-Assad». Le montant de 90’000 francs de subventions publiques était selon elle exagéré. Elle estimait enfin ne pas avoir été confrontée à tous les reproches graves contenus dans le premier article.

Le Conseil suisse de la presse vient de rejeter sa plainte sur tous ces points. «Même si les articles traitent de cette polémique en donnant clairement l’impression d’accorder plus de crédit au camp des opposants (syriens)», note le Conseil, les devoirs de rechercher la vérité, de distinguer les faits du commentaire et d’entendre la personne qui fait l’objet d’un reproche grave n’ont pas été violés, estime-t-il.

