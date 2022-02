Formation en ligne – Une plante à cuisiner et à dessiner Spécialiste des plantes sauvages comestibles, Sylvie Ramel propose de prendre le temps de découvrir les spécificités de chacune d’entre elles sur une semaine. Rebecca Mosimann

Des plantes fraîches sont envoyées par courrier. DR

Mercredi 2 mars, Sylvie Ramel lance une nouvelle saison de son concept baptisé la Semaine de la tortue sous la forme d’un webinaire de présentation. Au programme? Ralentir et se plonger dans l’univers d’une plante en s’intéressant aussi bien à son aspect botanique, à son usage gastronomique ou médicinal mais aussi à son pouvoir créatif.

«Prendre le temps de dessiner la plante offre un moment méditatif. Cela me permet aussi de poser sur elle un nouveau regard.» Sylvie Ramel, spécialiste des plantes sauvages comestibles

Chaque participant reçoit par la poste un cahier de cueillette, des plantes fraîchement cueillies ainsi que du papier et matériel créatif, de manière à pouvoir participer activement par petit groupe au webinaire hebdomadaire. «Prendre le temps de dessiner la plante offre un moment méditatif. Cela me permet aussi de poser sur elle un nouveau regard», note Sylvie Ramel.

En parallèle, elle détaille aussi les critères d’identification de chaque espèce afin d’éviter les risques de confusion. Et comme rien ne vaut une expérience sur le terrain, les participants sont invités à se retrouver une fois par mois in situ à la découverte des secrets du tussilage, de la primevère ou encore de l’ail des ours.

