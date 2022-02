Médication alternative  - Une plante chinoise prometteuse pour soigner la bronchite

La bronchite aiguë est l’un des dix motifs de consultation les plus fréquents au cabinet du médecin, surtout durant l’hiver. Elle se manifeste par une toux, le plus souvent grasse, avec parfois des expectorations, mais rarement de la fièvre. Moins présente cet hiver en raison du port du masque qui limite les contaminations, l’infection des bronches peut toucher tout le monde.

Des antitussifs, des bronchodilatateurs et des médicaments destinés à fluidifier les sécrétions sont en général prescrits pour soulager les symptômes. Mais «ces médicaments n’ont pas montré de bénéfices significatifs et risquent d’entraîner des effets indésirables», indique la Pre Chantal Csajka, directrice du Centre de recherche et d’innovation en sciences pharmaceutiques cliniques (CRISP) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et professeure à la Section des sciences pharmaceutiques de l’Université de Genève. De plus, «ils n’ont d’effets ni sur la durée de la maladie, ni sur ses causes», ajoute le Pr Pierre-Yves Rodondi, directeur de l’Institut de médecine de famille à l’Université de Fribourg.