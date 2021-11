Sciences naturelles – Une plante suisse sur cinq fleurit à Yverdon-les-Bains À l’initiative de Pierre Steiner, quatre membres du Cosny ont dressé un inventaire complet de la flore locale. Ils ont identifié pas moins de 749 espèces. Le fruit de leur travail est consultable en ligne. Frédéric Ravussin

La pâquerette vivace, bien que très commune, a les faveurs de Pierre Steiner qui évoque à son propos une fleur «fabuleuse». ODILE MEYLAN

Une plante présente en Suisse sur cinq pousse à Yverdon-les-Bains. Au moins. C’est ce qu’il ressort du travail de bénédictin entrepris il y a cinq ans par Pierre Steiner. Par passion, cet habitant d’Yvonand, membre du Cercle ornithologique et de sciences naturelles d’Yverdon-les-Bains (Cosny), a décidé d’arpenter le territoire communal pour déterminer précisément la flore qu’on y rencontre.

À la base de son initiative, il y a cet ouvrage de Françoise Hoffer, «Flore de Lausanne», qui répertorie les moindres traces de végétation du chef-lieu, divisé en zones d’un kilomètre carré. «Je me suis très vite rendu compte qu’une journée ne suffisait pas pour explorer une telle surface. Alors, j’ai partagé Yverdon en carrés de 500 mètres de côté, qui nécessitent chacun entre deux et trois heures de recherches», souligne Pierre Steiner.

Botaniste amateur passionné, Pierre Steiner s’est lancé il y a cinq ans dans la réalisation d’un inventaire de la flore sauvage d’Yverdon. FRÉDÉRIC RAVUSSIN

Rapidement, il parvient à attirer quatre membres du Cosny dans son exploration florale. Dont Henri Ceppi, malheureusement décédé il y a un an. «C’était un grand botaniste. J’ai énormément appris à ses côtés. Quand la maladie ne lui a plus permis d’aller sur le terrain, on a continué à recourir à ses infinies connaissances en lui amenant des cornets surprises.» Soit des petits sachets contenant les espèces indéterminées. «Il ne lui fallait jamais longtemps pour les identifier.»

Cinquante plantes manquent à l’appel

Alors que l’inventaire arrive à son terme, Pierre Steiner peut affirmer très précisément que 749 des 3847 plantes suisses sont observables à Yverdon. Certaines sont présentes partout, comme le pissenlit officinal. D’autres n’ont été trouvées qu’à un endroit. C’est le cas de la fougère aigle, de l’ancolie noirâtre ou du géranium des bois.

D’autres espèces viendront sans doute allonger cette liste déjà riche. «Il nous en manque une cinquantaine qu’Henri Ceppi avait répertoriée. Mais il est possible que certaines aient disparu, par exemple en raison du réchauffement climatique, souligne le botaniste amateur. En revanche, nous en avons trouvé une cinquantaine dont il ignorait la présence ici.»

«La pâquerette vivace est très commune, mais fabuleuse. Déjà parce qu’elle fleurit presque toute l’année.» Pierre Steiner

L’ensemble de cet inventaire de la flore sauvage yverdonnoise est accessible sur le site du Cosny. «L’internaute peut procéder de deux manières. En cliquant sur le nom d’une plante, il obtiendra différentes données – notamment où la trouver à Yverdon – et un accès au site suisse de référence, Infoflora. Il peut aussi sélectionner une des 64 zones et découvrir les fleurs qu’elle abrite.»

Et parmi cette multitude d’espèces, Pierre Steiner doit bien avoir un ou deux chouchous. On rêve d’une orchidée ou d’une fleur dont le nom évoque de lointains horizons. La réponse fuse, pour le moins surprenante: la pâquerette vivace. «Elle est très commune, mais fabuleuse. Déjà parce qu’elle fleurit presque toute l’année. Et puis, chacun de ses pétales, ou plutôt de ses ligules, produit une graine que les oiseaux ou le vent vont semer.»

La quintefeuille (Potentilla reptans) fait partie des plantes les plus représentées à Yverdon. Les auteurs de l’inventaire ont trouvé cette rosacée dans chacune des 64 zones de 500 mètres de côté qui divisent le territoire communal. Haute de 10 à 20 cm, elle est identifiable à ses folioles dentées – généralement au nombre de cinq, parfois de sept – et à ses cinq pétales jaunes. Hans Hillewaert Sans trop de surprise, le pissenlit officinal (Taraxacum officinale aggr.) – trouvé également sur l’ensemble des zones – figure lui aussi au nombre des espèces communes. Haut de 5 à 30 centimètres, il fleurit principalement aux mois d’avril et mai. Lezard Fleur Jolie trouvaille aussi que cette ancolie noirâtre (Aquilegia atrata) , également présente dans une seule zone. Cette renonculacée s’apparente à l’ancolie commune avec la particularité de présenter des fleurs plus petites et de couleur violacée et non bleue. DR 1 / 7

