Aménagement lacustre – Une plateforme flottante va sublimer l’été au large de Lutry Dès vendredi, une immense terrasse s’ouvrira sur l’eau, à l’est du port du Vieux-Stand. Elle sera accessible jusqu’à la mi-septembre. Clément Bonard

La plateforme est encore en cours de montage, mais devrait être opérationnelle vendredi. Chantal Dervey

Un nouvel endroit où passer ses journées et soirées d’été sera bientôt disponible au bord du lac. Afin de développer l’offre touristique saisonnière, la Municipalité de Lutry a préavisé favorablement sur l’installation d’une plateforme estivale flottante qui hébergera une terrasse.

Cette plateforme, d’une impressionnante taille de 1200 m2, a été autorisée par la Direction générale de l’environnement du canton de Vaud et sera donc amarrée le long de la digue est du port du Vieux-Stand, en face du terrain de foot du FC Lutry.

Le projet a été proposé à la Commune par la société Paradise Event Sàrl, qui se chargera également de son exploitation. Initialement prévue pour le 21 juin, l’ouverture au public a été repoussée en raison de la météo capricieuse des derniers jours et d’ultimes détails administratifs à régler. Sauf retournement de situation, la plateforme devrait ouvrir ses portes vendredi dès 17 h.

Un réel défi technique

«Il a fallu un peu plus de temps que prévu pour obtenir toutes les autorisations, ce qui a provoqué un décalage dans le planning, explique Yannick Lavanchy, responsable de la plateforme. Et comme nous sommes dépendants des mouvements du lac, la météo ne nous a également pas facilité la tâche pour la construction. Mais nous travaillons à plein régime pour rattraper notre retard.»

Construire une plateforme d’une telle envergure sur l’eau est un réel défi technique, même si l’entreprise de Yannick Lavanchy n’en est pas à son coup d’essai. «Nous avions fait un premier test en 2019 au Ladies Open de Montreux, avec une plateforme de 150 m2. Nous nous sommes appuyés sur cette expérience pour faire quelque chose de beaucoup plus grand et exploitable sous la forme d’une terrasse.»

Composée de cubes flottants fabriqués par une entreprise française qui se charge notamment de construire des barrages antipollution et des pistes d’atterrissage en haute mer, la structure est faite pour résister à tout type d’intempéries. Elle respectera toutes les normes écologiques en vigueur.

Transats, bar et zone de baignade surveillée

Sur place, on pourra donc retrouver bar et terrasse, ainsi qu’un espace «plage» composé de transats, loués à 25 francs la journée (un tarif préférentiel de 20 francs s’applique pour les habitants de Lutry). Pour des raisons de sécurité, il ne sera pas possible de simplement venir s’installer avec son linge. Une zone de baignade délimitée et surveillée par un maître nageur sera également à disposition des visiteurs.

«Pour ce qui est de la nourriture, nous avons décidé de travailler avec les restaurateurs de Lutry, détaille Yannick Lavanchy. Il sera possible de se faire livrer directement depuis les restaurants sur la plateforme, via une application accessible avec un QR code qui sera affiché sur chaque table.»

Ouverture quotidienne

De son côté, la Commune se réjouit de l’ouverture prochaine de cette plateforme. «Elle viendra dynamiser la ville et les rives de Lutry de manière contrôlée et sécurisée, déclare Étienne Blanc, municipal en charge des Finances, travaux et domaines. Sachant que beaucoup de gens vont rester en Suisse pour les vacances d’été, cette nouvelle offre est bienvenue et donne la possibilité de profiter pleinement des bords du lac.»

La plateforme sera donc ouverte tous les jours de 11 h à minuit, et jusqu’au 15 septembre 2021. Selon sa configuration, modulable en fonction des besoins, elle devrait pouvoir accueillir jusqu’à 300 personnes.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.