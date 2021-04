Lausanne – Une plateforme pour faciliter la participation citoyenne La Municipalité lance un site internet visant à favoriser l’implication des Lausannois dans le développement de la ville. Romaric Haddou

Pour l’instant en phase pilote, la plateforme permettra notamment d’organiser des débats, de mener des enquêtes et de consulter la population de manière virtuelle (image d’illustration). Florian Cella

Un site internet pour exposer des idées, en parler et, peut-être, les concrétiser. C’est le but de la nouvelle plateforme numérique de participation de la Ville de Lausanne. Lancée mardi, celle-ci s’intitule Lausanne participe et doit pousser les habitantes et les habitants à prendre part au développement de la cité. «L’idée n’est pas de se passer des rencontres réelles, mais bien de venir en complémentarité pour continuer à motiver et inciter la population, souligne la municipale Natacha Litzistorf. Lausanne participe, c’est la création d’un espace commun numérique qui permettra notamment d’organiser des débats, de mener des enquêtes et de consulter la population de manière virtuelle.»