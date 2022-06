Le VTT à l’honneur à Leysin – Une pléiade de stars seront au rendez-vous dans les Alpes vaudoises Schurter, Neff, Flückiger et compagnie seront de la partie dimanche, lors des championnats de Suisse de VTT cross-country. Robin Carrel

Sina Frei, Jolanda Neff et Linda Indergand à Tokyo. KEYSTONE

Quelque deux ans et demi après les Jeux olympiques de la jeunesse, la station des Alpes vaudoises va connaître un nouveau petit frisson olympique, ce dimanche.

Les meilleurs vététistes suisses s’y disputeront les titres nationaux de cross-country. Et qui dit meilleurs athlètes du pays dit forcément cyclistes qui figurent parmi les plus prestigieux de la planète, au vu de la qualité du VTT helvétique. Le spectacle est donc garanti.

«Porter le maillot de champion de Suisse pendant une année, c’est quelque chose de très spécial.» Mathias Flückiger, vététiste tenant du titre national de cross-country

Les trois Suissesses qui avaient pris place sur le podium des JO seront là, avec Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergand.

«Quand il s’agit d’un championnat, c’est toujours une motivation particulière pour moi de tout faire à la perfection, a souri la championne olympique en titre bâloise, du haut de ses… huit titres nationaux chez les grandes (quatre de plus chez les juniors). Le maillot de championne de Suisse est beau, mais j’aimerais bien remporter à nouveau un titre international cette année.»

Le programme Afficher plus Samedi: De 9 h 45 à 16 h 30, départs de diverses catégories, allant des cyclistes de moins de 7 ans en matinée aux catégories «fun» en fin d’après-midi. Dimanche: 9 h 30: juniors hommes 12 h: élite femmes, puis femmes M23 et juniors femmes 14 h 15: élite hommes, puis hommes M23

Chez les hommes, le médaillé d’argent de Tokyo – et accessoirement tenant du titre national – Mathias Flückiger s’élancera au milieu d’une nuée de prétendants, allant de la star Nino Schurter aux ambitieux Filippo Colombo, Vital Albin et Andri Frischknecht.

«Je veux absolument défendre ce titre, a assumé Flückiger. Pouvoir porter le maillot de champion suisse pendant un an, c’est quelque chose de très spécial. Depuis la dernière course de Coupe du monde, j’ai pu très bien m’entraîner et je remarque que je suis à nouveau prêt à gagner des courses.»

Mais à 36 ans, la légende Schurter n’a pas encore dit son dernier mot et reste l’un des principaux favoris de toutes les courses auxquelles il prend part. Le Grison avait remporté l’épreuve d’ouverture de la saison de la Coupe du monde de la spécialité au Brésil, entrant ainsi dans l’histoire de la discipline (33 victoires, comme Julien Absalon).

Schurter s’est ensuite classé deuxième en Allemagne et troisième en République tchèque ces trois dernières semaines. Autant dire que la forme est là.

Il n’y aura pas que l’élite qui se disputera les paletots rouges à croix blanche ce week-end, sur le circuit leysenoud. Entre samedi et dimanche, ce sont environ 600 athlètes qui seront de la partie, répartis dans neuf catégories, des moins de 17 ans aux Masters, en passant par les U19 et les U23.

