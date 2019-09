Une poignée de millions pour fignoler Plateforme 10

Le cercle muséal pourrait s’agrandir

Longtemps. le compte s’est arrêté à trois musées pour le quartier culturel en cours de concrétisation sur le site de Plateforme 10. Si ce dernier devrait être bon à l’horizon 2021 avec l’ouverture de l’Élysée et du Mudac, il n’est pas forcément clos. L’opportunité d’accueillir un quatrième musée a surgi alors que le MCBA commençait à faire son trou. On sait désormais la place prise – selon l’appréciation du conseiller d’État Pascal Broulis – par les Musées et Jardins botaniques cantonaux. Ces derniers apporteront leur savoir-faire en créant une mise en scène didactique le long de la rampe qui reliera le nouveau quartier au rond-point de l’avenue Marc-Dufour. Reste donc un espace à prendre sur les 25 000 m2 que compte le site: soit celui du poste directeur, bâtiment désaffecté et racheté 1 fr. aux CFF.



Le président du comité de pilotage Plateforme 10 imagine déjà une architecture significative pour venir répondre aux réalisations des Espagnols Barozzi et Veiga (MCBA) et des Portugais Aires Mateus (Élysée et Mudac). Il espère donc un maximum de candidatures au concours qui sera lancé si le crédit d’étude de 1,075 million obtient l’aval du Grand Conseil. Sur ces nouveaux mètres carrés à disposition, en plus de la place réservée pour quatre ateliers d’artistes invités en résidence à Lausanne, des bureaux et une salle polyvalente, la demande pour le crédit d’étude évoque encore un potentiel de 700 m2 de surface utile pour une salle d’exposition et un autre de 2700 m2 à destination d’une fondation privée. La Fondation Culture du bâti, la CUB avait fait part de son intérêt d’intégrer ce site, son président, Eligio Novello, le confirme. Mardi, Pascal Broulis parlait également de la SIA, Société des ingénieurs et des architectes. F.M.H.



Plateforme10, MCBA

Week-end de vernissage les 5 et 6 oct. Pour éviter la file d’attente, la billetterie est ouverte sur le site www.mcba.ch