Plancher du théâtre de Vidy – Une polémique sur fond de campagne d’entre-deux-tours Le Conseil communal de Lausanne a consacré une partie de sa soirée de mardi au mandat donné à une maison française pour le plancher de la scène de Vidy. Lise Bourgeois

Dans le cadre des travaux du Théâtre de Vidy, le choix du plancher de la scène fait aujourd’hui polémique. Odile Meylan/A

Après son retentissement sur les réseaux sociaux et dans les articles de presse, le Conseil communal de Lausanne se devait d’aborder la question du plancher de la scène du Théâtre de Vidy, qui sera commandé en France, à 750 kilomètres, et non auprès de nos menuisiers locaux.

Après qu’un concurrent écarté a sonné la charge sur Facebook, avant d’obtenir le soutien de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE), le PLR a demandé des comptes à la municipale en charge du dossier, la Verte Natacha Litzistorf. L’élu d’Ensemble à Gauche et syndicaliste Johan Pain a également réclamé des précisions, notamment sur la rémunération des employés de l’entreprise française.