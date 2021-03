Chexbres – Une portion de l’A9 sera fermée durant deux nuits Afin de mettre en place un chantier dans le cadre de l’assainissement de deux ponts, l’autoroute A9 restera fermée à la circulation entre la jonction de Chexbres et l’échangeur de La Veyre durant deux nuits, entre le 18 et le 23 mars.

Une déviation sera mise en place via le réseau secondaire, indique mardi l’Office fédéral des routes. Keystone/Leandre Duggan

L’autoroute A9 dans le canton de Vaud restera fermée à la circulation entre la jonction de Chexbres et l’échangeur de La Veyre durant deux nuits, entre le 18 et le 23 mars de 21h00 à 05h30 du matin. Une déviation sera mise en place via le réseau secondaire, indique mardi l’Office fédéral des routes (Ofrou).

Dans la nuit du 18 au 19 mars, c’est la chaussée Lac de l’autoroute qui sera fermée. Les automobilistes circulant en direction de Vevey devront sortir de l’autoroute à la jonction de Chexbres. Dans la nuit du 22 au 23 mars, c’est la chaussée Montagne de l’autoroute qui sera fermée à la circulation. Les automobilistes circulant en direction de Lausanne devront sortir de l’autoroute à la jonction de Vevey (n°14), détaille l’OFROU.

Ces fermetures doivent permettre la mise en place du chantier dans le cadre de l’assainissement des ponts des Curnilles et La Salenche. Ces interventions, qui nécessitent de bonnes conditions météorologiques, sont susceptibles d’être reportées en cas de mauvais temps, ajoute encore l’OFROU.

ATS