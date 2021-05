Travail à domicile – Les Suisses plébiscitent le télétravail Selon une enquête, même après la pandémie du Covid-19, une grande majorité de la population souhaite continuer à travailler à domicile.

Selon cette enquête, 91% des personnes interrogées travaillant à domicile ou pouvant le faire souhaitent conserver cette possibilité. Seuls 9% la rejettent. Keystone

Les employés suisses veulent pouvoir continuer à travailler à domicile après la pandémie due au coronavirus, révèle un sondage, dont se fait l’écho la SonntagsZeitung.

91% des personnes interrogées travaillant à domicile ou pouvant le faire souhaitent conserver cette possibilité. Seuls 9% la rejettent.

De plus, 55% des employés, pour lesquels travailler à domicile est possible, aimeraient continuer à utiliser cette option pendant la moitié ou plus de leur temps de travail.

Jeunes plus nombreux

Les jeunes sont les plus nombreux à préférer le travail à domicile.

L’enquête a été menée par l’institut Marketassent pour le compte du promoteur immobilier Steiner AG, du 7 au 13 avril auprès d’un millier de travailleurs de Suisse alémanique et de Suisse romande.

ATS

