Personne à mobilité réduite – Une première édition de la Semaine de l’accessibilité à Lausanne La Fondation pour la recherche en faveur des personnes handicapées (FRH) organise de lundi à mercredi des rencontres autour de la thématique de l’innovation.

La Fondation pour la recherche en faveur des personnes handicapées organise une Semaine de l’accessibilité à Lausanne (photo d’illustration). KEYSTONE/GAETAN BALLY

Lausanne accueille de lundi à mercredi la première édition de la Semaine de l’accessibilité, organisée par la Fondation pour la recherche en faveur des personnes handicapées (FRH). Cette rencontre réunira bénéficiaires, professionnels en lien avec le handicap, proches-aidants et chercheurs, autour notamment de la thématique de l’innovation.

Si les développements techniques offrent de nouvelles opportunités aux personnes en situation de handicap, elles peuvent aussi conduire à leur exclusion, indique la FRH dans son communiqué. L’objectif consiste donc à rendre l’innovation «plus inclusive».

Fonds pour soutenir des projets inclusifs

La FRH dévoilera les premiers résultats de son programme «Innovation Booster Technologie et Handicap». Ce projet, mené en collaboration avec la HES-SO Valais-Wallis et la HE-Arc, a obtenu un financement d’Innosuisse d’environ deux millions de francs pour les années 2021 à 2024. Il vise «à soutenir et valoriser les idées et projets en lien avec le handicap», poursuit la FRH.

Trois jours durant à l’espace Gotham, à proximité de la gare lausannoise, les participants débattront à travers une série de conférences, tables rondes, ateliers et présentations de projets en lien avec le programme «Innovation Booster».

