Interview exclusive – «Une première en français, c’est très excitant pour moi!» Le musical de Broadway «Pippin» est donné dès ce vendredi au Café-Théâtre Barnabé. Son auteur multi-oscarisé, Stephen Schwartz, a fait le déplacement à Servion. Stéphanie Arboit

1 / 14 Le parolier et compositeur américain Stephen Schwartz, ici sur la scène du Café-théâtre de Barnabé, à Servion, félicitant la troupe après une répétition de sa comédie musicale «Pippin», montée pour la toute première fois en français. Odile Meylan

«Tu crois que la terre t’appartient tout entière/Pour toi, ce n’est qu’un tapis de poussière/Moi je sais que la pierre, l’oiseau et les fleurs, ont une vie, ont un esprit et un cœur.» Cette ode à la nature et au respect, tirée du dessin animé «Pocahontas», a valu à son auteur de nombreux prix, dont l’Oscar de la meilleure chanson en 1995.