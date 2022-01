Femme d’affaires – Une première entrepreneuse devient milliardaire en Amérique du Sud Depuis l’entrée en Bourse de Nubank, une société qu’elle a rejointe en 2013, Cristina Junqueira a vu sa fortune décoller. Olivier Wurlod

Avec environ 2,6% de parts dans Nubank, Cristina Junqueira se retrouve à 39 ans à la tête d’une fortune évaluée à plus d’un milliard de dollars . Bloomberg via Getty Images

Le 9 décembre dernier, à Wall Street, le moment est solennel pour Nubank, une jeune pousse d’origine brésilienne. Le fameux marteau entre les mains, son fondateur et patron David Velez s’apprête à sonner la traditionnelle cloche célébrant l’ouverture quotidienne des marchés et à faire entrer sa start-up spécialisée dans les fintechs dans la cour des grands. En quelques minutes, c’est la consécration pour cette entreprise, puisque l’envol de ses actions lui permet d’atteindre 52 milliards de dollars de capitalisation boursière et de devenir la troisième société la mieux cotée au Brésil.