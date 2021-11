Hockey sur glace – Une première sélection avec trois joueurs du LHC et Genève-Servette Le sélectionneur national a annoncé les noms des joueurs convoqués pour le premier rendez-vous international de la saison, la Deutschland Cup à Krefeld du 11 au 14 novembre. Sport-Center

Patrick Fischer a convoqué Enzo Corvi, Noah Rod et Sven Andrighetto (de droite à gauche) pour la Deutschland Cup à Krefeld. keystone-sda.ch

La sélection pour les premiers matchs internationaux de la saison 2021-2022 comprend trois gardiens, huit défenseurs et treize attaquants. «Pour la Deutschland Cup, nous misons sur une combinaison de titulaires expérimentés et de jeunes joueurs», a déclaré l’entraîneur national Patrick Fischer, qui a retenu trois éléments en provenances des clubs lémaniques: Noah Rod et Joël Vermin (Genève-Servette) et Lukas Frick (Lausanne HC).

Plusieurs routiniers de l’équipe nationale, comme le capitaine Raphaël Diaz et Reto Berra (Fribourg), Leonardo Genoni (Zoug), Christoph Bertschy (Lausanne) ou Tristan Scherwey (Berne) ne figurent pas dans la sélection pour ce premier rendez-vous de la saison.

Le collectif compte toutefois plusieurs joueurs expérimentés, comme Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions) ou Simon Moser (CP Berne), mais aussi quelques néophytes comme les deux gardiens Ludovic Waeber (ZSC Lions) et Philip Wüthrich (CP Berne) ainsi que l’attaquant Nando Eggenberger (Rapperswil), qui vivront ainsi leur première expérience en équipe nationale A à Krefeld.

Avec Dominik Egli, Valentin Nussbaumer (tous les deux HC Davos), Elia Riva et Calvin Thürkauf (tous les deux HC Lugano), le cadre comprend en outre des jeunes qui ont joué leurs premiers matchs internationaux ces dernières années et obtiennent maintenant l’occasion d’accumuler les expériences au niveau international.

Russie, Slovaquie et Allemagne

Neuf joueurs ayant disputé les Championnats du monde à Riga en 2021 figurent dans la sélection pour la Deutschland Cup: Santeri Alatalo, Ramon Untersander, Lukas Frick, Mirco Müller, Andres Ambühl, Sven Andrighetto, Enzo Corvi, Noah Rod et Joël Vermin.

L’équipe nationale se réunira le lundi 8 novembre au centre OYM de Cham, où elle accomplira quatre unités d’entraînement jusqu’au mercredi. L’équipe de Patrick Fischer s’envolera pour Düsseldorf le mercredi après-midi avant de continuer sur Krefeld. Lors de la Deutschland Cup (11 au 14 novembre), la Suisse sera opposée à la Slovaquie, à l’Allemagne et à la Russie. Il s’agit des premiers matchs de préparation en vue des Jeux Olympiques de Pékin (4 au 20 février 2022). «Trois adversaires solides nous attendent à Krefeld. Nous nous réjouissons de ce premier état des lieux important de cette saison, qui s’annonce particulière. Le brassage au sein du collectif stimulera la concurrence», affirme le head coach Patrick Fischer.

La sélection suisse Afficher plus Gardiens (3): Joren van Pottelberghe (Bienne), Ludovic Waeber (ZSC Lions), Philip Wüthrich (Berne). Défenseurs (8): Santeri Alatalo (HC Lugano), Dominik Egli (HC Davos), Lukas Frick (Lausanne HC), Mirco Müller (HC Lugano), Elia Riva (HC Lugano), Dominik Schlumpf (EV Zoug), Ramon Untersander (Berne), Yannick Weber (ZSC Lions). Attaquants (13): Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Alessio Bertaggia (HC Lugano), Enzo Corvi (HC Davos), Nando Eggenberger (Rapperswil), Luca Fazzini (HC Lugano), Lino Martschini (EV Zoug), Simon Moser (Berne), Valentin Nussbaumer (HC Davos), Inti Pestoni (Ambri), Noah Rod (Genève-Servette), Calvin Thürkauf (HC Lugano), Joël Vermin (Genève-Servette).

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.