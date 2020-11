Paris – Une princesse saoudienne cambriolée: au moins 600’000 euros de butin Une trentaine de sacs de luxe, des bijoux et des fourrures appartenant à une princesse saoudienne ont été dérobés dans son appartement parisien. La quadragénaire a été hospitalisée en état de choc.

La victime, âgée de 47 ans, a été hospitalisée en état de choc et n'a pas encore pu être entendue par les enquêteurs français. AFP

Une princesse saoudienne n’avait pas remis les pieds dans son vaste appartement parisien depuis mi-août. À son retour jeudi, elle l’a retrouvé vidé de ses sacs, montres, bijoux et fourrures de luxe. Montant total du butin, au moins 600’000 euros (environ 640’000 francs). Selon «Le Parisien», il pourrait même s’élever à plus de 1,5 million d’euros.

Le ou les malfaiteurs se sont introduits «sans effraction», a indiqué vendredi à l’AFP une source proche du dossier. Une trentaine de sacs Hermès, estimés entre 10’000 et 30’000 euros pièce, une montre Cartier, des bijoux et des fourrures ont disparu. La victime, âgée de 47 ans, a été hospitalisée en état de choc et n’a pas encore pu être entendue par les enquêteurs français.

