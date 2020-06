Tribunal de Vevey – Une procureure fustigée dans le procès du karting Quatre responsables de Fun Planet, à Rennaz, sont en procès depuis lundi matin. Une jeune fille avait été grièvement blessée en 2013. Pour son avocat, c’est injugeable à dix jours de la prescription. Il demande le renvoi au Ministère public. Philippe Maspoli DÉVELOPPEMENT SUIT

Sur le point de terminer son apprentissage d’assistante médicale, Adelina n’accepte pas encore complètement son nouveau visage. Une 6 e opération est envisagée. Yvain Genevay/LMD

L’affaire qui se juge depuis lundi matin, au Tribunal de police de Vevey, est terrible pour une jeune femme âgée aujourd’hui de 21 ans. Le 18 juin 2013, elle a subi un dramatique accident de karting au centre Fun Planet. La jeune Valaisanne, en excursion scolaire, a été défigurée. Jeune fille, elle rêvait de devenir sage-femme mais ses plans ont été bouleversés. Elle s’en est sortie à force de courage et d’opérations et travaille aujourd’hui comme assistante médicale. Lundi matin, elle faisait face à quatre prévenus, un directeur, une administratrice, un responsable technique et un technicien. Deux d’entre eux ont fait l’objet d’une ordonnance de classement cassée par le Ministère public central. Les autres se sont retrouvés prévenus en cours de procédure.