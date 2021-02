Le LHC bat Rapperswil – Une profondeur qui fait la différence Malgré dix absents, les Lions sont sortis de quarantaine avec une victoire, vendredi (4-1). Jérôme Reynard

Etienne Froidevaux a marqué son troisième but de la saison, vendredi soir. KEYSTONE

Au début du championnat, John Fust avait - à juste titre - mis en avant la profondeur de banc du LHC. Et prévenu qu’en temps de Covid-19, celle-ci pourrait s’avérer précieuse. Eh bien vendredi, pour le troisième retour de quarantaine des Lions cette saison, on était en plein dedans. Malgré dix absents - dont le capitaine Barberio (suspendu) et six joueurs toujours malades (voir télégramme) -, Lausanne a pu aligner une équipe qui tenait la route, renforcée par trois attaquants de Swiss League et le jeune Matthias Mémeteau (M20), auteur d’un assist sur son premier shift en National League (25e 2-0) puis d’un but sur sa seconde présence dans l’élite (48e 4-0). Le rêve.

Face à un Rapperswil accrocheur, tout ne fut pas parfait. Mais les hommes de John Fust (promu coach principal en l’absence de Craig MacTavish, lui aussi malade) sont montés en puissance pour assurer l’essentiel (4-1). Face aux indisponibilités de plusieurs leaders, d’autres ont pris le relais, le trio Conacher-Almond-Hudon en tête, pour ce qui est du secteur offensif. Mais si le LHC peut aujourd’hui se vanter de sa profondeur, c’est également parce qu’un homme se révèle bien plus utile qu’on ne le pensait en septembre, lorsque les dirigeants lui avaient fait comprendre qu’ils ne comptaient pas vraiment sur lui: Etienne Froidevaux.

24 matches en 51 jours

Vendredi, l’ancien capitaine des Lions a aligné sa 17e apparition de la saison, avec toujours autant d’allant, et le but du 2-0, son troisième de l’exercice. La profondeur lausannoise se vérifie aussi en défense, d’autant plus depuis l’engagement d’un 6e étranger (Roth). Et au poste de gardien, où Boltshauser a à nouveau suppléé Stephan avec brio. Tout cela ne peut que s’avérer bénéfique pour le LHC au moment de lancer son marathon de fin de championnat. Un marathon à l’allure d’un sprint, avec 24 matches programmés en 51 jours. Le prochain ce dimanche à Ambri.

Lausanne - Rapperswil 4-1 (1-0 2-0 1-1)

Vaudoise aréna, à huis clos.

Arbitres: MM. Tscherrig, Urban; Schlegel, Burgy.

Buts: 18e Grossmann (Bertschy) 1-0, 25e Froidevaux (Hudon, Mémeteau) 2-0, 30e Conacher (Frick, Heldner) 3-0, 48e Mémeteau (Hudon) 4-0, 59e Clark (Maier, Moses) 4-1.

Lausanne: Boltshauser; Roth, Grossmann; Heldner, Frick; Marti, Genazzi; Krueger; Bertschy, Emmerton, Kenins; Conacher, Almond, Hudon; Leone, Froidevaux, Bozon; Volejnicek, Cajka, Arnold; Mémeteau. Entraîneur: Fust.

Rapperswil: Bader; Egli, Profico; Vukovic, Jelovac; Randegger, Dufner; Sataric, Maier; Clark, Lehmann, Cervenka; Schweri, Dünner, Wick; Eggenberger, Ness, Moses; Forrer, Wetter, Lhotak. Entraîneur: Tomlinson.

Pénalités: 1x2’ contre Lausanne; 2x2’ contre Rapperswil.

Notes: Lausanne sans Antonietti, Jäger, Maillard (blessés), Douay, Gibbons, Jooris, Krakauskas, Malgin, Stephan (malades) ni Barberio (suspendu). Rapperswil sans Payr, Nyffeler ni Rowe (blessés). Tirs sur les montants: 7e Almond, 53e Leone.