Tennis – Une progression de 127 places pour Emma Raducanu La jeune Anglaise, gagnante surprise de l’US Open, figure désormais au 23e rang au classement WTA. Du côté masculin, Rafael Nadal ne figure plus dans le Top-5 de l’ATP. Sport-Center/AFP

Emma Raducanu fait désormais partie des 25 meilleures joueuses du monde. AFP

Elle avait abordé les qualifications de l’US Open à la 150e place du classement de la WTA. Dix victoires et un sacre plus tard, voilà la jeune Anglais Emma Raducanu (18 ans) installée à la 23e places des tabelles mondiales. Une progression hallucinante de 127 places!

Son adversaire en finale, la Canadienne Leylah Fernandez (19 ans), a elle aussi fait un bond en avant: elle a en effet gagné 45 rangs pour passer de la 73e à la 28 place.

Le classement de la WTA est toujours emmené par l’Australienne Ashleigh Barty, qui précède la Bélarusse Aryna Sabalenka et la Tchèque Karolina Pliskova, qui a raflé la troisième place à la Japonaise Naomi Osaka, éliminée prématurément par Fernandez lors du tournoi new-yorkais.

Côté suisse, Belinda Bencic est toujours 12e. On trouve plus loin Jil Teichmann (43e/+1), Viktorija Golubic (45e/-) et Stefanie Vögele (121/+7).

Elle a gagné plus de neuf fois ses gains en carrière Afficher plus Avant l’US Open, les gains en tournoi d’Emma Raducanu s’élevaient à 333’376 dollars, dont 268,191 gagnés en 2021. Sa victoire en finale de l’US Open lui a rapporté 2,5 millions de dollars, soit plus de neuf fois ce qu’elle avait gagné depuis le début de sa (jeune) carrière! Voilà la jeune Anglaise désormais multi-millionnaire, puisque ses gains en tournoi atteignent dorénavant le montant de 2’803’376 dollars.

ATP: Wawrinka perd 16 rangs

Tous deux absents à l’US Open, Rafael Nadal et Dominic Thiem ont tous deux reculé au classement ATP, respectivement d’une et deux places, alors que Carlos Alcaraz grimpe lui de 17 places après son quart de finale. A 18 ans, le jeune Espagnol, sensation de l’US Open stoppé en quart par une blessure qui l’a contraint à l’abandon, pointe désormais dans le top 40, à la 38e place de la hiérarchie mondiale.

Nadal, blessé au pied et qui a mis un terme à sa saison 2021, sort lui du top 5 (6e), tandis que Thiem, vainqueur l’an dernier à New York mais forfait cette année en raison d’une blessure au poignet, pointe désormais en 8e position.

La tête du classement mondial reste inchangée, la victoire de Daniil Medvedev à l’US Open le laissant toujours à la 2e place, encore loin derrière son adversaire malheureux de la finale, le No 1 mondial Novak Djokovic.

Pour ce qui est des Suisses, Roger Federer est toujours 9e, alors que Stan Wawrinka, également à l’arrêt, a reculé de 16 rangs pour désormais pointer à la 49e place. Henri Laaksonen a pour sa part progressé de 11 places (119e).

