Double album de piano romantique – Une promeneuse solitaire en bonne compagnie Avec «Der Wanderer», Sylviane Deferne suit les pas de Franz Schubert et Franz Liszt. Un voyage haletant et riche en surprises.

Sylviane Deferne vit dans le Nord vaudois et enseigne à la Haute École de Musique de Genève. JEAN-BAPTISTE FLAMAND

L’errance est un motif incontournable du romantisme, dans le sillage des rêveries de Jean-Jacques Rousseau et des peintures de David Caspar Friederich. En musique, elle a trouvé en Franz Schubert un interprète de premier plan, questionnant le promeneur sur sa destination, traduisant le sentiment de solitude, d’incompréhension, d’aspiration à un ailleurs moins hostile, mais aussi totalement joyeux et ravi. Au sortir de son adolescence, le compositeur mettait en musique «Der Wanderer», un poème de Schmidt von Lübeck, qui deviendra un fil rouge de son inspiration, repris en particulier dans le mouvement lent de sa «Wanderer-Fantasie».

C’est ce fil que Sylviane Deferne nous invite à suivre dans son nouveau double album portant ce titre intraduisible, voyageur, vagabond, marcheur, promeneur, errant… La pianiste genevoise partage avec Schubert un long compagnonnage, une fraternité d’esprit et un amour égal de la nature. Cet enregistrement longuement mûri et enregistré dans l’acoustique inspirante de la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds propose un voyage tout à fait réjouissant et riche en surprises dans l’univers schubertien.

Comme un cœur qui bat

L’originalité de la démarche de Sylviane Deferne est d’avoir sélectionné autour du noyau de «Der Wanderer» une série de pièces coup de cœur reliées entre elles par un motif musical. «Dans le Lied original «Der Wanderer», il y a une cellule rythmique implacable et obsessionnelle formée d’une note longue et de deux notes brèves. Ce dactyle se retrouve dans tout l’album comme un cœur qui bat. J’ai aussi conçu l’album comme une suite en 4 actes indissociables et dont la «Wanderer-Fantasie» est le point culminant final.»

Le disque s’ouvre sur une œuvre méconnue où le motif rythmique forme la trame, les «Variations sur un thème d’Anselm Hüttenbrenner», ami fidèle de Schubert. «J’avais envie de ne pas me limiter à l’image du voyageur solitaire et présenter Schubert sous d’autres angles, raconter ce qu’il aimait dans la vie», précise l’interprète. La pianiste enchaîne ensuite avec une lecture à la fois très pure et très libre des «4 impromptus»: «Le thème et les variations du 3e reprennent le fameux rythme sous forme d’une mélodie limpide empruntée à «Rosamonde». Ces pages plus souriantes font entendre la nature, le chant des ruisseaux.» L’Allegro scherzando est joué plus scherzando qu’allegro, avec d’infinies subtilités d’un phrasé capricieux et espiègle.

La deuxième partie de l’itinéraire est plus tourmentée et relit Schubert à travers les oreilles et les doigts de Franz Liszt qui transcrit pour piano seul «Der Wanderer» et livre sa propre version de la «Wanderer-Fantasie». L’original n’était-il donc pas satisfaisant? «J’aime cette pratique de l’époque qui se permet une grande liberté dans l’interprétation. Les deux variantes sont également très virtuoses et les modifications de Liszt rajoutent des difficultés, mais elle est aussi plus commode et naturelle à jouer. Il faut comprendre la démarche de Liszt comme une volonté de faire connaître et partager la musique de Schubert qui lui était très chère. En grand voyageur, ces thèmes lui tenaient aussi à cœur.»

En gravant ces pages, Sylviane Deferne insiste aussi sur l’actualité du message véhiculé par le poème de Schmidt von Lübeck. «J’ai enregistré «Der Wanderer» en avril, quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine. On ne peut s’empêcher de voir dans le voyageur décrit tous ces exilés quittant leur patrie en quête du «pays vert de l’espoir». La musique de Schubert exprime en quelques arpèges menaçants la mer qui rugit, le soleil froid, ce sentiment d’être étranger partout. C’est à ces voyageurs forcés que je dédie mon album.»

Habitant dans le Nord vaudois, la pianiste a lancé depuis 2019 une série de concerts de musique de chambre Artémont qui met en valeur des artistes et des lieux emblématiques ou secrets de cette région. Le vernissage du disque se déroulera le 14 octobre au Château de La Sarraz dans ce cadre intimiste et chaleureux. Le vernissage coïncide avec celui d’une exposition de photos de Roland Sauter sur le thème du Wanderer moderne.

Schubert, «Der Wanderer», Sylviane Deferne, piano. APARTÉ

