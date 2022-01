Examens à l’ère Covid – «Une quarantaine ne prolongera pas la durée des études à l’université» L’UNIL a fait le choix d’une session d’examens en présentiel et tient à rassurer: manquer une épreuve pour cause de Covid n’affectera pas (trop) les cursus. Emmanuel Borloz

Des étudiants attendent dans le froid avant de pouvoir entrer dans la bibliothèque, la mythique banane, afin de réviser pour les examens, le mardi 12 janvier 2021. Keystone

Et de quatre. L’Université de Lausanne est en pleine session d’examens, la quatrième depuis le début de la pandémie. Après la fermeture totale du campus, l’enseignement 100% en ligne, une édition «pour beurre», la session qui commence se déroule comme le semestre qui l’a précédée: en présentiel. Elle retrouve ainsi un certain goût du «monde d’avant», mesures sanitaires, masques sur le nez et certificat Covid en plus.