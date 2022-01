Prévention du Covid – Une quatrième dose? Pas avant le 2e semestre! Israël vaccine pour la quatrième fois les plus de 60 ans. Pour nos experts, il vaut mieux attendre les produits annoncés pour lutter contre Omicron. Caroline Zuercher

La Suisse va-t-elle suivre l’exemple d’Israël et com-mencer à injecter la quatrième dose à ses habitants? Juanma Hache/Getty Images

Quatrième dose, départ! Israël a commencé le 3 janvier à injecter un tel rappel aux plus de 60 ans et aux soignants dont la dernière piqûre remonte à plus de quatre mois. Depuis plus d’un an, ce pays fait œuvre de pionnier dans la vaccination contre le Covid. Le reste du monde, et la Suisse en particulier, suivront-ils une nouvelle fois?