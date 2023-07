Fête illégale en France voisine – Une rave party sauvage dans l’Ain débouche sur 220 verbalisations Plus de 6000 personnes ont participé à une fête non autorisée à Lompnas, au lieu-dit les Chanaux, Les Grandes Plaines, sur la commune de Lompnas. DKL, avec AFP

Le village de Lompnas, dans l’Ain en France voisine. CHABE01 — CC BY-SA 4.0

Une rave party sauvage qui a débuté vendredi soir dans la campagne de l’Ain comptait plus de 6000 participants dimanche matin, a annoncé la préfecture, qui a envoyé gendarmes et personnel de secours sur place.

Durant la nuit de samedi à dimanche, les secours ont pris en charge 26 personnes, dont une a été évacuée vers un centre hospitalier à la suite d’un traumatisme à l’épaule, a indiqué la préfecture dans un communiqué.

La rave party interdite organisée sur la commune de Lompnas, à 70 km à l’est de Lyon, comptait environ 3000 personnes samedi matin.

Trente pompiers et les membres de plusieurs associations de sécurité civile ont assuré une présence constante au poste de secours installé sur place, et des médecins secouristes se sont relayés dans un poste médical installé dans le village de Lompnas, a ajouté la préfecture.

Des bénévoles de l’association Spéléo Secours se sont également mobilisés afin de mettre en sécurité les différentes cavités présentes à proximité immédiate.

Encore 1500 personnes sur place

Par ailleurs, 25 gendarmes ont été mobilisés depuis le début de l’événement pour «assurer le contrôle des flux et la sécurisation périphérique de l’évènement».

Depuis dimanche, le nombre de participants diminue, mais il en reste encore environ 1500 sur place, communique ce mardi le Préfet de l’Ain.

Depuis le début de l’évènement, les opérations de contrôles de la gendarmerie ont conduit à plus de 220 verbalisations: 56 pour conduite sous stupéfiants, 31 pour usages de stupéfiants, 18 pour conduite en état d’alcoolémie, 36 fourrières administratives et quelque 80 infractions diverses. Depuis le début de la manifestation festive non-déclarée, les services de secours ont pris en charge 85 personnes dont 5 ont été évacuées vers un centre hospitalier.

Les services de gendarmerie et les sapeurs-pompiers de l’Ain demeurent pleinement engagés afin de garantir la sécurité sanitaire des festivaliers ainsi que la sécurisation du site, notamment face au risque incendie.



Plainte déposée

Le site est un espace sensible classé Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Il sera demandé aux organisateurs de procéder à la remise en état de celui-ci, a ajouté la préfecture, qui condamne l’organisation de la fête «en méconnaissance totale des règles élémentaires de sécurités sanitaire et incendie».

Le maire de la commune et les propriétaires fonciers du terrain ont déposé plainte pour occupation illicite auprès des services de gendarmerie, a-t-elle indiqué.

