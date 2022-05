Retour des grands prédateurs – Une récolte de fonds pour appuyer les bergers vaudois Face au loup, un collectif citoyen lance un «crowdfunding» pour équiper les bergers d’appareils d’urgence. Erwan Le Bec

De retour depuis quelques années dans les forêts entourant la vallée de Joux, le loup a fini par former une, voire deux meutes, et à s’en prendre au bétail bovin durant le printemps 2021. Les craintes reviennent, à l’orée de la saison d’alpage 2022. KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Alors que le bétail et la meute de loups du Marchairuz s’apprêtent à ouvrir, dans quelques jours, une nouvelle saison sensible sur les alpages du Jura vaudois, un collectif citoyen compte bien s’inviter dans la partie et dans les pâtures.