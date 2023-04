Palmarès de Visions du Réel – Une réelle vision primée à Nyon Le festival international de cinéma a donné son Grand Prix au réalisateur Peter Mettler, lauréat pour la seconde fois. Boris Senff

La palette visuelle de Peter Mettler est très large… Une image de «While the Green Grass Grows», Grand Prix 2023 à Visions du Réel.

«Ne fais pas un film de ça, tu n’en tirerais pas un centime», assure la mère de Peter Mettler dans son film «While the Green Grass Grows». La mère du cinéaste se trompait. Son métrage, en décrochant le Grand Prix 2023 de Visions du Réel, vient déjà de lui rapporter 20’000 francs! Le réalisateur canado-suisse de 65 ans avait déjà remporté la distinction suprême du festival nyonnais en 2002 avec son très remarqué «Gambling, Gods and LSD». Désormais lui aussi primé, son dernier projet ne manque pas d’envergure, planifiant 7 volets d’une sorte de carnet intime très libre dont les chapitres 1 et 6 ont été réunis pour être présentés à la manifestation.