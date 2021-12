La Première Ligue repensée – Une réforme au service de la formation En élargissant la Promotion League et la 1re ligue dès la saison prochaine, l’ASF a mis la promotion de la relève au centre de sa réflexion. Les équipes de M21 en profiteront. Valentin Schnorhk

Anel Husic (à gauche), pur produit de la formation vaudoise, est l’un des éléments les plus prometteurs pour le LS qui soit issu de son académie. KEYSTONE

Le football suisse commence sa mue par le bas. Plus simple. Plus consensuel aussi que de devoir trouver la formule idoine pour la Super League et la Challenge League. La thématique reviendra assurément sur la table durant la saison.

Mais en attendant, ce sont la Promotion League, la 1re ligue et la 2e ligue interrégionale qui seront repensées dès la saison prochaine (voir infographie). Avec un nombre d’équipes élargi dans les deux premières divisions citées, alors que la 2e inter sera réduite. Le Conseil de l’Association suisse de football l’a validé à une large majorité samedi. Parce que cette révision se fait au bénéfice de tous et surtout de l’actif le plus important du football helvétique: la formation.